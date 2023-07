Lorenzo Guazzolini in campo a 83 anni (con gol) "Quando c'è passione l'età non si sente" - Tuttoggi.info

L'imprenditore e dirigente sportivo di lungo corso segna un gol su rigore nella partita "scapoli" contro "ammogliati" che precede la Festa della Battitura a Piosina

Puntuale come un orologio svizzero ieri pomeriggio (11 luglio) l’83enne Lorenzo Guazzolini, noto imprenditore tifernate con trascorsi dirigenziali nel calcio, oltre che punto di riferimento e fondatore del Circolo Golf Caldese, è sceso in campo allo stadio di Piosina con la formazione degli “ammogliati”, nel classico incontro con gli “scapoli”, sfida calcistica strapaesana che precede la settimana dedicata alla Festa della Battitura.

Numero 9 sulle spalle, Guazzolini, ha confermato l’ottimo momento di forma segnando tra l’altro su rigore uno dei 5 gol che hanno consentito alla sua squadra di aggiudicarsi l’ambito trofeo prima di dar corso al “terzo tempo” gastronomico, a base di porchetta e vino.

Personaggio dalle mille risorse, Lorenzo Guazzolini, non c’ha pensato troppo e non si è scoraggiato nemmeno per il gran caldo e le sue 83 “primavere” (da 64 anni anni felicemente coniugato) ed ha indossato con orgoglio la maglia viola della propria formazione nella più classica delle sfide calcistiche di paese, organizzata come sempre dalla Pro Loco e dal G.S. Piosina.

“Quando c’è passione, il fisico che ancora regge, la voglia di stare insieme in mezzo ai giovani e agli amici, l’età non si sente”, ha precisato con orgoglio il baffuto centravanti. “Ancora un volta a Piosina è stata scritta una semplice e bella pagina di vita e di sport, un esempio positivo quello di Lorenzo Guazzolini, dirigente di lungo corso, accanto ai giovani del gruppo sportivo di Piosina e a tutti i volontari e dirigenti della Pro Loco, Luigi Perugini e Bruno Allegria in testa”, ha dichiarato l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti.