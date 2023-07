La "Battitura" compie 40 anni e torna a Piosina tra rievocazione, festa e tradizioni | Programma - Tuttoggi.info

Da mercoledì 12 a domenica 16 luglio si rinnova la "Festa della Battitura del Grano”, una rassegna fra le più longeve nel suo genere, ricca di fascino, suggestione e sapori

L’appuntamento con la storia e le cose buone di “una volta” si rinnova a Piosina, da mercoledì 12 a domenica 16 luglio con la rievocazione “della Battitura del Grano” giunta alla 40^ edizione, una rassegna fra le più longeve nel suo genere, ricca di fascino, suggestione e sapori.

Un ricco cartellone quello messo a punto dalla Pro Loco di Piosina, con a capo il presidente Luigi Perugini e il presidente onorario Bruno Allegria, affiancati da oltre 150 giovani volontari che, a vario titolo, saranno in campo per accogliere al meglio i visitatori. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina (3 luglio) alla residenza storica “Il Biribino”, dove gli organizzatori, alla presenza degli assessori al Turismo e Commercio Letizia Guerri, alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e del vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale Michele Bettarelli, hanno ricreato una location d’altri tempi, con la tavola, tovaglia a quadri e prodotti locali.

Nata come evento paesano la Festa della Battitura, col passare degli anni, ha perfezionato i suoi contenuti con l’esperienza di anziani contadini del luogo, così da diventare una vera e propria rievocazione storica. Dal 2019, la “Battitura del grano” si svolge in notturna, recuperando l’antica usanza con quattro trebbiatrici e circa 20 attrezzi agricoli per coltivare i terreni da semina. L’appuntamento è per mercoledì 12 luglio alle 21 quando, come accadeva veramente nei tempi antichi, la raccolta del grano sarà illuminata da fonti artificiali: il professor Tommaso Bigi, storico e cultore delle tradizioni locali, presenterà in rassegna tutti gli inconfondibili figuranti protagonisti della serata, dal padrone al fattore fino al contadino e al frate. Quasi come fosse un set cinematografico.

“Di notte, perché a luglio nella nostra campagna era molto caldo anche prima del riscaldamento globale – ha detto Perugini, presidente della Pro loco – In origine la Battitura iniziava prima di Mezzanotte e si concludeva il giorno dopo in tarda mattinata, dopo una ricca colazione e prima di pranzo. Nel periodo di fine giugno viene rievocata anche la mietitura del grano. Dal 2015 la nostra associazione ha inoltre pensato di utilizzare il grano ricavato dalla trebbiatura in collaborazione con il molino medievale Renzetti, ricavando una farina integrale utilizzata per fare un ottimo pane sempre in collaborazione con il panifico ‘Il Castellano’, poi servito in occasione delle serate gastronomiche nei giorni a seguire dopo la rievocazione”

“Oltre a far rivivere questo importante evento, durante la manifestazione la nostra associazione mette sempre a disposizione nella tavola un menù strettamente legato al meglio della cucina contadina di metà novecento, riscoprendo così quei sapori altrimenti dimenticati. Nel menù degli stand gastronomici si trovano prodotti enogastronomici strettamente prodotti nella nostra “valtiberina”“.

“Dobbiamo dire grazie agli amici della Pro Loco di Piosina – hanno dichiarato gli assessori Guerri e Calagreti – perché ogni anno ci riportano a casa, tra le tradizioni, i costumi, le scene di vita, i suoni, i sapori, i vissuti ai quali sentiamo di appartenere. Con la rievocazione storica della Battitura chi è tifernate riscopre la propria identità, l’origine e il significato di ciò che ci lega alla nostra terra e comunità“.

Programma

Mercoledì 12 luglio

ore 21: “Battitura in Notturna”, nella consueta area illuminata e dotata di un ampio parcheggio della casa colonica vocabolo “Biribino”. Previsto Street food con prelibatezze gastronomiche

Giovedì 13 luglio

ore 18,45 : VI° “Fuggi Piosina”,

: VI° “Fuggi Piosina”, ore 20 , apertura stand gastronomici

, apertura stand gastronomici ore 21, Serata di ballo con l’orchestra “Denny Francioni”

Venerdì 14 luglio

ore 19,30: raduno in notturna Mtb by Team Bikeland ore 20 , apertura stand gastronomici

, apertura stand gastronomici ore 21 , grande gara di briscola a gironi

, grande gara di briscola a gironi ore 21,30 , serata di ballo e spettacolo con l’orchestra “Polisano”

, serata di ballo e spettacolo con l’orchestra “Polisano” ore 23, presso campo sportivo di Piosina, Dj set Magic Monkey

Sabato 15 luglio

ore 16 , gara ciclistica “Trofeo della Battitura”

, gara ciclistica “Trofeo della Battitura” ore 19 , esibizione Scuola Centro Judo Ginnastica Tifernate

, esibizione Scuola Centro Judo Ginnastica Tifernate ore 20 , apertura stand gastronomici

, apertura stand gastronomici ore 21,30 , serata di ballo con l’orchestra “Manuel Malanotte”

, serata di ballo con l’orchestra “Manuel Malanotte” ore 23, presso campo sportivo di Piosina, “Briachi Friday”

Domenica 16 luglio

ore 10 , messa Solenne celebrata da Don Giorgio Mariotti

, messa Solenne celebrata da Don Giorgio Mariotti ore 12,30 apertura stand gastronomici con pranzo della battitura

apertura stand gastronomici con pranzo della battitura ore 19 , esibizione scuola di ballo “Si Balla e Si Danza” by Birimbo

, esibizione scuola di ballo “Si Balla e Si Danza” by Birimbo ore 20 , apertura stand gastronomici

, apertura stand gastronomici ore 21, serata di ballo con l’orchestra “Ballaonda”.

Nelle 4 serate da giovedì 13 a domenica 16 luglio, si potrà assaggiare un menù contadino “povero” con spaghetti al sugo di guanciale di maiale, grigliata con capocollo e salsicce e un ottimo torcolo. Oppure un menu più “ricco” a base di oca, con crostini al paté di carne, tagliatelle al sugo d’oca, oca arrosto e torcolo Info: prolocopiosina@libero.it.