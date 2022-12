Lorenzetti prosciolta da tutte le accuse, inchiesta su Italferr si rivela bolla di sapone

L'ex presidente di Italferr Maria Rita Lorenzetti fu arrestata nel 2013, a quasi 10 anni di distanza cadute tutte le accuse a suo carico

Cadute anche le ultime accuse per Maria Rita Lorenzetti. Si è rivelata una bolla di sapone l’inchiesta sulla cosiddetta Tav di Firenze, che vedeva la folignate – all’epoca presidente di Italferr – accusata di vari reati, dal traffico illecito di rifiuti all’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Una vicenda che destò molto clamore in Umbria, di cui la Lorenzetti era stata presidente della Regione per due mandati, dal 2000 al 2010, quando (era il 2013) per la politica locale scattarono gli arresti domiciliari.

Ora, a distanza di quasi dieci anni, Maria Rita Lorenzetti è stata prosciolta da tutte le accuse. L’ultima pronuncia è arrivata il primo dicembre, quando il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha stabilito il “non doversi procedere” in merito ad una ipotesi di reato di corruzione. Prima di ciò, l’ex presidente di Italferr era stata prosciolta dalle accuse di reati ambientali e da un’altra presunta ipotesi di corruzione, su richiesta della stessa Procura. La lunga odissea legale per l’ex governatrice si è dunque conclusa senza arrivare nemmeno ad un processo, ritenendo la sua estraneità ai fatti in parte in fase di indagine ed in parte in fase di udienza preliminare.