Lo spoletino Cristian Lolli Campione Italiano Pre Moto3 2020 - Tuttoggi

Si è corso a Vallelunga il round finale del Campionato Italiano Velocità che vede scendere in pista ben 6 classi con doppia gara durante il week end. Dopo Mugello, Misano e Imola è stata la volta del circuito romano che ha assegnato i titoli di categoria 2020. Nella Classe Pre Moto3 a giocarsi il tricolore erano 6 pilotini. Qualifiche tra l’asciutto e il bagnato non hanno favorito lo spoletino Cristian Lolli che non è riuscito a fare meglio del 5 tempo e a scattare dunque dalla seconda fila.

In gara 1 del Sabato il giovane alfiere dell’M&M Technical Team chiude ai piedi del podio rimanendo in testa al campionato ma riducendo il gap dal secondo. La domenica Lolli si gioca tutto e chiudendo gara 2 al 5° posto guadagna i punti necessari per il tricolore. Il giovane, inserito nel programma federale Talenti Azzurri, conquista così il titolo iridato Pre Moto3 2020 forte dei suoi 4 podi su 8 gare complessive e della sua incredibile costanza.



Foto: Giorgio Panacci