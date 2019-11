Lo sci d’erba in Umbria è realtà, pista sul monte Alago omologata Fisi

Scendere da una montagna con gli sci ai piedi, in una pista di discesa omologata dalla Fisi (federazione italiana sport invernali) in Umbria è di nuovo possibile. Con una particolarità: la pista in questione, infatti, non è sulla neve ma sull’erba.

Siamo a Monte Alago, altopiano a 4 km da Nocera Umbra a 946 metri di altitudine. Qui già da alcuni anni, è possibile vedere appassionati di sci d’erba impegnati a scendere lungo i pendii. Ora, però, c’è una importante novità: quella pista ha ottenuto l’omologazione da parte della Fisi.

Il riconoscimento nazionale è arrivato grazie all’omologatore, ed allenatore nazionale, Gualtiero Guenza, che ha visionato l’area. Ciò significa sci, e sciare, per 365 giorni l’anno soprattutto adesso che gli impianti tradizionali soffrono per la mancanza di neve. Ed in una regione in cui sono rimaste ormai soltanto una manciata di piste da sci di fondo, non tutte attive tra l’altro.

“La Fisi – ricorda l’amministrazione comunale di Nocera Umbra – è la federazione italiana sport invernali ed è tale la sua importanza che non può non essere accolta con grande soddisfazione la presenza di un suo omologatore che può, e vuole lanciare l’impianto di Monte Alago, a livello nazionale. In particolare, si pensa ad un programma per i giovani molto importante per lo sci d’erba agonistico, tantoché è già stata inserita nel programma federale la Coppa Italia Giovani per i prossimi 23 e 24 maggio 2020.

Ovviamente c’è grande soddisfazione da parte di tutti poiché, con questo risultato, si potrà godere di sci d’erba di alto livello, presenza di tecnici, allievi e famiglie che oltre a godere della bellezza del nostro territorio, potranno contare su un’impiantistica professionale e di personale qualificato”.

Con questa omologazione ufficiale, Nocera Umbra ottiene un risultato eccezionale diventando località per lo sci d’erba di livello nazionale e di certo, si concretizza una ulteriore importante possibilità di sviluppo, sia per la città, sia per la valorizzazione di quelle che sono le ricchezze naturali e paesaggistiche del territorio nocerino.

Il sindaco Giovanni Bontempi ed il consigliere con delega allo sport Elisa Cacciamani, che hanno creduto sin da subito nel progetto di Sergio Fancelli e dei suoi collaboratori, esprimono grande soddisfazione e garantiscono la continua e consolidata disponibilità posta in essere, affinché il progetto raggiunga gli obiettivi prefissati ed i risultati che merita.

