Lite violenta tra cugini: denunciato un 36enne - Tuttoggi

Una lite violenta tra parenti, cugini, è finita con una denuncia per un ragazzo di 36 anni, indagato per il reato di lesioni personali e danneggiamento.

A chiamare gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi è stato un 40enne che, dopo aver discusso con lo zio per questioni condominiali, era stato raggiunto e aggredito violentemente dal cugino. In sede di denuncia sulla lite violenta, il 40enne ha raccontato agli agenti di aver notato lo zio effettuare alcuni lavori elettrici negli spazi condominiali e temendo potesse creargli qualche disagio aveva chiesto spiegazioni in merito. Alla richiesta di delucidazioni, il parente aveva iniziato a insultarlo.