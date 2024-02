Lite in famiglia con un ferito, 30enne in carcere | Arrestato anche giovane fermato in auto, era rubata - Tuttoggi.info

Due arresti in una sola notte a Gubbio, il primo in zona Fontevole a seguito di una lite padre-figlio | Il secondo ha riguardato il 26enne fermato al posto di blocco a Borgo Santa Lucia, l'auto era stata rubata a Fabriano

E’ stata una nottata alquanto movimentata quella tra il 31 gennaio e il 1 febbraio nel territorio di Gubbio, dove in meno di 12 ore sono stati portati a termine ben due arresti da parte dei carabinieri.

Lite in famiglia

Quello “più recente” è avvenuto ieri mattina all’alba, a seguito di una lite in famiglia in un’abitazione di zona Fontevole: il diverbio – di cui non si conoscono ancora i motivi – sarebbe degenerato a tal punto che il padre è rimasto ferito e successivamente portato in ospedale mentre il figlio 30enne (già noto alle forze dell’ordine) ha preso l’auto facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri – chiamati dai preoccupati vicini svegliati da urla e frastuono – hanno rintracciato il giovane, che aveva abbandonato la vettura in una strada di campagna, solo ore dopo e lo hanno condotto in carcere a Capanne nella tarda mattinata del 1 febbraio. Qui dovrà attendere anche la possibile convalida dell’arresto.

Il posto di blocco a Borgo Santa Lucia

Mercoledì notte, inoltre, sono arrivate le manette anche per il 26enne fermato a Borgo Santa Lucia (nella foto) a bordo di un’auto sospetta (una Jeep Compass). Il giovane, di origini rumene, come emerso fin dalle prime ore del fermo, avrebbe rubato la vettura sulla quale era a bordo a Fabriano (nelle vicine Marche), dove il proprietario ha denunciato il furto pochi minuti dopo.

Le forze dell’ordine hanno così intercettato gli spostamenti del mezzo tramite il Gps dell’assicurazione installato nell’abitacolo, individuandolo nei pressi di Scheggia. A quel punto i carabinieri marchigiani hanno avvertito i colleghi eugubini che, sbarrando la strada ai semafori di Porta Castello, hanno aspettato l’arrivo dell’ignaro fuggitivo. Qui, intimandolo con le pistole a lasciare l’auto, lo hanno condotto in caserma e in seguito arrestato per furto aggravato in attesa del processo per direttissima. Dentro la Jeep è stato inoltre trovato un coltello a serramanico.