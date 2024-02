Carabinieri sbarrano strada e attendono auto "sospetta", giovane alla guida portato in caserma - Tuttoggi.info

Attimi di tensione poco prima di cena a Borgo Santa Lucia (Gubbio), i militari hanno fermato l'uomo intimandolo con le pistole a scendere dal veicolo | Massimo riserbo sull'episodio ma si sospetta il furto dell'auto

Paura e trambusto, poco prima di cena, lungo la strada regionale 298 Eugubina, dove proprio all’altezza dei semafori di Porta Castello (Borgo Santa Lucia, Gubbio) un’auto è stata fermata dai carabinieri.

I militari, poco prima delle ore 20, hanno sbarrato la strada con la gazzella in attesa che il sospetto arrivasse dalla Gola del Bottaccione (era diretto verso Gubbio). Dopo aver fatto passare altri ignari e spaventati automobilisti è sopraggiunta la vettura scura “prevista”.

A quel punto i carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida – da quanto emerge un giovane sulla trentina di origini straniere – intimandolo con le pistole a scendere dal veicolo. Sui social è anche diventato virale proprio il video di questa scena.

Sulla vicenda c’è il massimo riserbo delle forze dell’ordine. Di sicuro c’è soltanto che il conducente è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso e che provenisse dalle Marche. Si sospetta che l’auto a bordo della quale è stato fermato possa essere stata rubata in una città ai confini con l’Umbria.