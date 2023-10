Liste d'attesa, raccolta firme Cgil-Federconsumatori - Tuttoggi.info

Liste d'attesa, cittadini firmano in massa e aderiscono all'iniziativa di Cgil e Federconsumatori. Prosegue raccolta frime

Federconsumatori, insieme alla CGIL di Terni, continuano a seguire il problema delle liste di attesa in ambito sanitario che continua a costituire una delle principali piaghe che affliggono la sanità pubblica: la situazione, di fatto, finisce per pregiudicare il diritto alla salute di milioni di cittadini e che non fa che peggiorare. “Per questo nell’ultimo mese abbiamo inteso raccogliere la protesta dei cittadini organizzando insieme alla CGIL di Terni e alle categorie una raccolta di firme il mercoledì presso il mercatino settimanale e in Piazza della Repubblica. Iniziativa che ha raccolto grande consenso tra i cittadini che hanno firmato in massa vista la condizione della sanità pubblica sul territorio e i tempi di attesa per avere una prestazione” – si legge in una nota congiunta di Federconsumatori e Cgil.

Liste d’attesa infinite

Secondo quanto riferito dal sindacato e dall’associazione, gli utenti riscontrano sempre più spesso ritardi nell’accesso a visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi previsti dal Piano Nazionale di Governo delle liste d’Attesa. Proprio in questi giorni sono emersi problemi gravi al pronto soccorso di Terni. “Il settore sanitario italiano e quello Umbro non è nuovo, purtroppo, ad episodi di questo tipo, che dimostrano gravi opacità nel sistema di gestione delle liste stesse e la sussistenza non solo di responsabilità individuali dei soggetti direttamente coinvolti, che verranno accertate nelle sedi opportune – prosegue la nota – ma anche e soprattutto una grave responsabilità politica da parte della Regione, che dovrebbe invece garantire la corretta erogazione dei servizi secondo criteri e metodologie più che trasparenti. Gli episodi più recenti dimostrano, ancora una volta, come i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie siano ormai un’emergenza che richiede interventi non più rinviabili. Pazienti in coda per un posto in reparto, mentre scarseggiano medici e infermieri”.

Pazienti verso sanità privata

“È evidente che questo stato di cose favorisce il ricorso alla sanità privata cosa nettamente contraria a ciò che prevede la nostra Costituzione e chi può permetterselo ricorre alle prestazioni professionali in intramoenia o nel privato a pagamento – tanto che la spesa privata annua per la salute ammonta a circa 38 miliardi di euro – mentre altri sono invece costretti a compiere enormi sacrifici o ancora a rinunciare del tutto alle cure.

Nelle prossime settimane – conclude la nota – insieme alla CGIL di Terni continueremo a raccogliere le firme dei cittadini in altri luoghi della città per poi inviarle all’assessore e alla Presidente Tesei”.