Lirico Sperimentale, recite speciali di Turandot per le scuole - Tuttoggi.info

Tirandot, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, con il finale composto da Luciano Berio, che concluderà la 77ma Stagione

Al via le recite delle scuole – in scena al Teatro Nuovo di Spoleto mercoledì 13 e giovedì 14 settembre ore 10.00 – del nuovissimo allestimento firmato da Alessio Pizzech della Turandot di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, con il finale composto da Luciano Berio, che concluderà il cartellone della 77ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria.

«Il Teatro Lirico Sperimentale ritiene da anni che la promozione del linguaggio musicale tra i giovani sia importante per la formazione e la crescita delle nuove generazioni – commenta la presidente Battistina Vargiu – e anche grazie alla sensibilità delle Istituzioni e delle scuole questa opportunità diventa concretamente possibile. Le recite aperte alle scuole e i progetti didattici, che vedono la presenza a scuola dei cantanti dello Sperimentale, sono un’eccezionale risorsa frutto di un progetto consolidato negli anni e nel quale crediamo fortemente».

Si ringraziano il Comune di Spoleto e in particolare l’Assessore per il benessere e innovazione sociale, la formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona Dott.ssa Luigina Renzi, per il contributo stanziato in occasione delle recite per le scuole per i trasporti degli alunni dei plessi più lontani al Teatro Nuovo.

La prima rappresentazione di Turandot sarà al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 15 settembre, alle ore 20.30 [repliche: sabato 16 settembre (II rappresentazione) ore 20.30 e domenica 17 settembre (III rappresentazione) ore 17.00]. Lo spettacolo sarà poi protagonista della Stagione lirica regionale 2023 che si terrà nei principali teatri dell’Umbria dal 18 al 23 settembre [spettacoli: Teatro Morlacchi di Perugia, lunedì 18 e martedì 19 settembre 2023, ore 20.30; Politeama Clarici di Foligno, mercoledì 20 settembre, ore 20.30; Teatro degli Illuminati di Città di Castello, giovedì 21 settembre, ore 20.30; Teatro Comunale di Todi, venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023, ore 20.30].

Dirige l’orchestra O.T.Li.S. del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi. Coro e Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, diretti dal maestro Mauro Presazzi.

Regia di Alessio Pizzech, affiancato dall’assistente alla regia Lisa Nava. Allestimento scenico di Andrea Stanisci, costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno.

Interpreti dello spettacolo e della stagione sono i cantanti risultati vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023, oltre ad altri selezionati dalla Direzione artistica tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e quelli delle scorse edizioni. Suada Gjergji, Tso Hanying e Rosa Vingiani si alterneranno nella parte di Turandot; Francesco Domenico Doto sarà Altoum; Giuliano Farina e Marco Gazzini Timur; Dario Di Vietri, Mickael Spadaccini, Hector Lopez Mendoza Calaf; Aloisia de Nardis, Chiara Guerra, Alessia Merepeza Liu’; Davide Peroni e Davide Romeo Ping; Oronzo D’urso e Jesus Hernandez Pong; Paolo Mascari e Roberto Manuel Zangari Pang; Luca Failla e Dario Sogos Un mandarino; Francesco Domenico Doto Il Principe di Persia.

Maestri collaboratori: Dahyun Kang, Mauro Presazzi, Pablo Salido Pulido, Lorenzo Tomasini e Antonio Vicentini. Personale tecnico, organizzativo e amministrativo dello Sperimentale.

La conferenza di presentazione dello spettacolo si terrà a Spoleto, venerdì 15 settembre alle ore 18.00, presso la Galleria Polid’Arte (ingresso da piazza della Signoria).

I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.

Le attività 2023 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura; Regione Umbria; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini; Meccanotecnica Umbra S.p.a.; BCC della Provincia Romana; Monini S.p.a.; Urbani Tartufi S.r.l. e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno e Todi. La stagione gode del patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della Camera di Commercio dell’Umbria e di Rai Umbria.