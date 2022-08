Lirico Sperimentale, in corso le prove dei prossimi spettacoli in cartellone dal 2 al 24 settembre - Tuttoggi

I cantanti che si sono presentati alle audizioni e i cantanti vincitori delle scorse edizioni – sono impegnati per tutta Spoleto con le prove

Grande fermento al Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, dove sono in corso i preparativi per la 76ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. Dopo il grandissimo successo riscosso con La tragédie de Carmen, i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2021 e 2022 – oltre alle voci che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e i cantanti vincitori delle scorse edizioni – sono impegnati per tutta Spoleto con le prove dei prossimi spettacoli in cartellone.

Nella Sala Monterosso di Villa Redenta sono iniziate le prove di regia di La porta divisoria, opera di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler, ispirato a La metamorfosi di Kafka. Lo spettacolo andrà in scena – in prima assoluta – al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 2 e sabato 3 settembre alle ore 20.30,e domenica 4 settembre alle ore 17.00, con la direzione musicale di Marco Angius. L’opera, molto complessa sia sul piano musicale sia sul piano drammaturgico, richiede una solida preparazione da parte dei giovani talenti che, in questi giorni di prove con il regista Giorgio Bongiovanni e grazie al prezioso apporto del maestro collaboratore Antonio Vicentini, si stanno dimostrando entusiasti e dediti al progetto.