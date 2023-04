Lions Perugia, in Centro Storico eventi culturali e screening sanitari gratuiti per tutti - Tuttoggi.info

Gli screening e le consulenze si terranno nelle tende e strutture messe a disposizione dal Comune e dalla Protezione Civile

Il Centro Storico di Perugia il 16 aprile sarà invaso dai Lions per il LIONS DAY UMBRIA, coordinato

dal Lion prof Aldo Ranfa, un evento celebrato in tutta Italia, per far conoscere quanto i Lions siano

impegnati in vari campi al servizio della comunità.

Con “ Camminando…insieme”, in collaborazione con PIEDIBUS del BEN ESSERE e AVIS, si comincia; una camminata tra Arte Cultura e Natura con appuntamento alle ore 9,45 in Piazza IV Novembre.

Dalle ore 10,00 alle ore 18,30 “I LIONS IN PIAZZA PER LA PREVENZIONE” che si svolgerà

presso i Giardini Carducci. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna la giornata dedicata alla

prevenzione sanitaria, promossa dal Lions Club “Perugia Host” con il suo Presidente Prof. Giuseppe

Maria Famà, e la referente dell’evento Cecilia Villani, in collaborazione con i Lions Club “ Augusta

Perusia”, “Concordia”, ”Fonti di Veggio” e “Maestà delle Volte”, un’iniziativa di grande valore sociale

dato che nella precedente edizione sono stati effettuati circa 500 screening gratuiti e tutte le

Istituzioni, ma soprattutto la cittadinanza, plaudirono all’iniziativa.