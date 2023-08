Lions in tour, il Club di Foligno vicino al territorio

Lions in tour. Si chiama così il progetto del Lions Club Foligno che ha portato il sodalizio in giro per i borghi dell’area, pieni di eventi e rievocazioni storiche in una estate che si è caratterizzata per essere particolarmente ricca, con l’obiettivo di essere presenti e vicini ai Comuni nel contrasto al bisogno.

La presenza sul territorio

E’ in questo contesto che il Lions ha partecipato al banchetto rinascimentale di Montefalco, allestito in piazza, per l’apertura del cosiddetto “Agosto Montefalchese”. “La condivisione del momento aggregante della cena di Montefalco – ha detto la presidente del Lions Foligno, Carla Ascani – si inserisce nel progetto “Lions in tour”. Una delle linee programmatiche del mio incarico è stata infatti quella di essere vicino ai Comuni del territorio non soltanto negli incontri ufficiali al fianco delle istituzioni, ma soprattutto a supporto del disagio, del bisogno e delle richieste della comunità. Nei giorni scorsi – prosegue Ascani – ho incontrato i sindaci di Trevi, Spello, Foligno, Bevagna e Nocera, ai quali ho illustrato questa mia intenzione“.

Le serate sul territorio

L’idea è infatti quella di programmare serate in ognuno dei comuni che fanno parte del club, magari essendo presenti anche nelle tipiche feste. “Quindi occasione di conoscenza reciproca con la comunità, che si intendere ripetere con le altre cittadine del comprensorio in eventi tradizionali simili“. Alla serata di Montefalco è stata effettuata anche una donazione da parte del Lions Club Foligno alla Fondazione Lion, che offre supporto finanziario a grandi progetti di servizio internazionali.