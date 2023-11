I Lions di Umbria, Lazio e Sardegna a congresso a Foligno

Sabato e domenica gli appuntamenti a Palazzo Trinci

La città della Quintana ospiterà, sabato 11 e domenica 12 novembre, il congresso distrettuale d’autunno del distretto 108L del Lions Club, che comprende le regioni di Umbria, Lazio e Sardegna. Un importante appuntamento, che farà arrivare in città centinaia di persone. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci e coinvolgeranno anche le principali location cittadine.

I lavori del congresso

La mattinata di sabato le cariche si riuniranno e i lavori dei delegati dei Club del distretto inizieranno a partire dalle 15 con i saluti della presidente del Lions Club di Foligno, Carla Ascani, delle altre cariche laionistiche e il governatore Michele Alessandro Martella. Alle 15.30 ci sarà l’insediamento dell’Ufficio di presidenza e dei questori, quindi a seguire i rapporti del segretario, del tesoriere e dell’informatico distrettuale. Dalle 17 la relazione del Governatore.

Le relazioni

Il giorno successivo comunicazioni sulle prossime riunioni distrettuali, la relazione sulla Fondazione terzo settore e sulla Commissione Statuti e regolamenti. Quindi la tavola rotonda “Crescere per servire”. “Mai avrei immaginato che la nostra città potesse ospitare il Congresso distrettuale. E’ un motivo di grande orgoglio e un piacere per me e per tutti i soci del club folignate”, ha spiegato la presidente Carla Ascani.

Diverse anche le iniziative collaterali per gli accompagnatori che saranno con i soci. Previste infatti visite guidate a Foligno, a Spello e Rasiglia nei due giorni di congresso.