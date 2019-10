L’intervista alla nuova governatrice Donatella Tesei

Parla delle tante cose da fare, con un po’ di preoccupazione per la situazione ereditata, ma anche con tanta determinazione, la neo presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. In un’intervista fatta quando ha raggiunto Palazzo Cesaroni, con lo spoglio ancora in corso ma il risultato acquisito.

“Ho la consapevolezza che devo lavorare tanto per l’Umbria” dice. E aggiunge: “C’è molto da fare e sicuramente lo faremo“.

La telefonata con Vincenzo Bianconi, “con il quale abbiamo avuto modo di conoscerci nei vari confronti fatti in questa campagna elettorale” ed il grande sostegno avuto da Matteo Salvini. “E’ stato il primo a congratularsi con me – ricorda – anche perché i miei figli sono arrivati dopo“.

Si dice sicura che Matteo Salvini e gli altri leader nazionali molto presenti in questa campagna elettorale non lasceranno l’Umbria al suo destino una volta spenti i riflettori: “Sono convinta che rimarranno con noi“.

Ora dovrà lasciare il Senato: “In fondo stavo bene anche dov’ero. Ma dovevo accettare di candidarmi. L’ho fatto per un grande senso di responsabilità per questa regione che amo immensamente“.

