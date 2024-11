L'iniziativa Giocattolo sospeso arriva in Umbria: dove e come aderire - Tuttoggi.info

Arriva anche in Umbria l’iniziativa Giocattolo Sospeso,ideata e promossa da Assogiocattoli nel 2021 all’interno dell’evento di Natale di Regione Lombardia e che dopo Milano si è presto estesa anche in altre grandi città come Como, Venezia, Roma, Napoli e tante altre.

L’idea (che prende spunto dalla famosa pratica del caffè sospeso di Napoli) è molto semplice: quando una persona acquista un gioco o un giocattolo, ne lascia uno “sospeso” presso il negozio o in un luogo designato per la raccolta, affinché una bambina o un bambino meno fortunati possano riceverlo senza alcun costo. Diversi partner e associazioni di volontariato si occupano di raccogliere e consegnare tutti i giocattoli per donarli ai piccoli ospiti di case famiglie, ospedali e in generale ai più bisognosi.

A Bastia fino al 18 dicembre sarà possibile acquistare giochi a “La Casa del Giocattolo” in Via Vivaldi 1, appunto per la raccolta dei giocattoli che poi verranno distribuiti dal Settore Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra alle famiglie della nostra comunità. “Le festività si associano spesso ai regali materiali. “Il Giocattolo Sospeso” ricorda invece che a far la differenza sono gesti di gentilezza e solidarietà che creano un legame”, spiega il Comune di Bastia Umbra. (Foto via Unsplash)