L'improvvisazione musicale di Clizia e Angelo arriva in Umbria - Tuttoggi.info

I talenti di Clizia Miglianti e Angelo Petraglia saranno in primo piano al "Seguire… guidare… equilibri" a Mugnano il 23 e 24 marzo

I talenti di Clizia Miglianti e Angelo Petraglia saranno in primo piano al “Seguire… guidare… equilibri”, il Festival della Danza, della Corporeità e della Musica che prenderà vita a Mugnano, Perugia, il 23 e il 24 marzo, a partire dalle 18:00.





Al centro dell’evento, che si terrà nella sala Soms di Mugnano, frazione di Perugia, ci saranno l’arte della danza e la musica. Clizia e Angelo, grazie alle loro consolidate esperienze, daranno vita al ritmo delle danze: lei con le sue straordinarie capacità vocali e lui con il suo talento prestato all’harmonium indiano e alle percussioni. Le loro performance saranno improvvisate, rispecchiando le emozioni e le sensazioni dei danzatori sul palco.





Organizzato dall’associazione Maha, il festival “Seguire, Guidare, Equilibri” si propone come una celebrazione del linguaggio del corpo e della danza, intesi come mezzi di comunicazione. I partecipanti si riuniscono per condividere idee e collaborare nella creazione di una performance che sarà presentata al pubblico il giorno successivo, alle 18:00, nella stessa location.





Il duo, originario della Toscana, improvviserà voce e strumentazione per ispirare i danzatori e le danzatrici, catturando le emozioni – gioia, paura, ansia, rabbia, entusiasmo, libertà – che naturalmente emaneranno dai loro movimenti.





Clizia Miglianti, cantante e facilitatrice vocale, vanta una formazione di alto livello, con un diploma in canto jazz presso la Siena Jazz University e specializzazioni in Vocologia Artistica presso l’Università di Bologna e nel Voice Evolution Institute®️ . Nel suo profilo instagram @cliziamiglianti da consigli sull’utilizzo consapevole della voce aiutando le persone ad amare la propria vocalità uscendo dalla dimensione del giudizio. Recording artist, ha dedicato la sua ricerca artistica all’improvvisazione vocale.

Dettagli su eventi e lezioni online e in presenza sono disponibili sul suo sito personale www.cliziamiglianti.it.





Angelo Petraglia, docente di filosofia e pianista, ha dedicato la sua formazione musicale all’improvvisazione totale. Laureato in Scienze Filosofiche a Milano, ha proseguito i suoi studi musicali a Siena Jazz e all’Accademia Chigiana. Da queste esperienze formative è scaturito il primo lavoro in piano solo Di Stanze/miniature, pubblicato per CremaCulture nel 2021. Nel 2019 ha fatto parte del Chigiana- Siena Jazz Ensemble diretto da Stefano Battaglia. Attualmente, oltre ad esibirsi in solo, ha all’attivo un duo di improvvisazione con il percussionista Giuseppe Sardina con il quale ha pubblicato il disco half-asleep per l’etichetta Setola di Maiale (2023).





I due artisti condividono inoltre un progetto musicale dal titolo Visions. Homage to William Blake, ispirato all’opera del grande poeta e incisore, che vedrà la pubblicazione a settembre 2024 per l’etichetta Aut Records.