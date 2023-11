Ligabue a Perugia, sul palco anche i Fask

Pubblico trasversale per il rocker di Correggio che ha presentato il nuovo album, "Dedicato a noi", insieme ai successi di sempre

Uno spettacolo che cambia ogni sera, che ieri non ha deluso le aspettative su Luciano Ligabue, il rocker di Correggio che ha incluso il PalaBarton nel suo tour invernale. Palazzetto gremito e tanta voglia di ascoltare il nuovo albu, “Dedicato a te”, ma anche i successi che hanno segnato generazioni e generazioni di fans. Ad accompagnare il ‘Liga’ la band di sempre, capitanata da una presenza storica come quella di Federico Poggipollini.

Il pubblico e i Fask

Pubblico infatti decisamente trasversale, che ha apprezzato la presenza di un nome di primo piano a livello nazionale. Due ore nette e serrate di canzoni, con la sorpresa dell’ospitata sul palco del frontman dei Fast animals and slow kids, Aimone Romizi. Romizi con Ligabue ha cantato “Il tempo è una bugia”, brano realizzato insieme nel 2022. Due generazioni di rocker a confronto in un pezzo unico, a tratti malinconico. Parole d’incoraggiamento e di stima da parte di Ligabue per i perugini Fask, saliti tutti sul palco e acclamati dal pubblico.

Stasera si replica, in un nuovo spettacolo unico per la città.