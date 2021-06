L’I.I.S. Sansi Leonardi Volta di Spoleto in scena con "Pandenostra light" - Tuttoggi

Appuntamento con il tradizionale spettacolo finale del laboratorio artistico teatrale dei licei spoletini. Il 4 giugno sul canale Youtube dell’istituto,

L’I.I.S. Sansi Leonardi Volta di Spoleto presenta lo spettacolo Pandenostra light. Frutto del laboratorio artistico dell’Istituto, diretto dalle docenti Elisabetta Comastri, Stefania Aramini e Paola Salvatori, il progetto ha l’obbiettivo di promuovere la creatività e la libera espressione delle studentesse e degli studenti.

Anche quest’anno, come da lunga tradizione e nonostante la situazione anomala imposta dalla pandemia, docenti e studenti non hanno rinunciato a sviluppare il progetto e a produrre uno spettacolo teatrale, cogliendo l’occasione di raccontare con leggerezza la pandemia, osservata e letta dal punto di vista dei giovani e mettendo in luce significati che non potevano restare in secondo piano.

Lo spettacolo online

Lo spettacolo verrà trasmesso venerdì 4 giugno 2021 alle ore 21:00 sul canale Youtube dell’istituto, cui è possibile accedere tramite il sito della scuola www.liceospoleto.edu.it

Ringraziamenti sentiti e dovuti vanno al Comune di Spoleto, al Dirigente alla cultura Sandro Frontalini, al Dirigente scolastico Prof. Mauro Pescetelli, al Dirigente amministrativo Gianni Mengoni, alla Prof. Miriam Abu Eideh, al Prof. Carlo Palermo, al Prof. Fabio Paoletti, al personale tutto della scuola e ai collaboratori scolastici. Un grazie inoltre a Michele Bravetti, Gabriele Natalizi e Chiara Patricolo per le riprese delle scene, e ad Irene Scarabottini per la stesura dei testi originali. Un ringraziamento speciale raggiunga anche le famiglie per la disponibilità offerta alla realizzazione del nostro progetto.

“Vi aspettiamo numerosi– invita una nota del Liceo–anche se in questa modalità, che vorremmo sottolineasse unione e non separazione, in attesa di incontrarci di nuovo dal vivo, in presenza, nel calore e nelle atmosfere insostituibili del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.”