Lezione agli studenti sul tema abuso alcool e sostanze stupefacenti, il rispetto delle normative - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi si è tenuta una importante lezione di un’ora per i ragazzi delle classi prime dell’Istituto Don Bosco di Perugia. L’incontro è avvenuto alla presenza di alcuni operatori della Polizia Locale di Perugia che, ancora una volta, ha risposto con entusiasmo e offrendo piena disponibilità all’invito dell’Associazione Libertas Margot, in persona del responsabile settore scuole, Dottor Roberto Carlotti, per diffondere e dare consapevolezza ai giovani sul fenomeno degli abusi tra alcool e stupefacenti.

Lo stesso interesse è stato, a loro volta, esternato anche dai ragazzi invitati al confronto sui temi delicati ed attuali quali uso e abuso di bevande alcoliche, detenzione di sostanze stupefacenti ed in generale consapevolezza e rispetto delle norme. Il numero rilevante di interventi effettuati dal personale della Polizia Locale appartenente all’Ufficio Sicurezza Urbana ed Ambientale, che poi si traduce nel numero altrettanto importante di minori controllati in servizi dedicati, ha permesso di parlare ai ragazzi in maniera estremamente concreta, innescando quindi un vero e proprio dialogo sul tema della droga con riferimento soprattutto alle conseguenze di legge rispetto a tali illeciti oltre al fondamentale principio della salvaguardia e tutela della propria integrità fisica.

Altrettanto pratico è stato l’approccio alla questione alcol legata alla guida di veicoli, momento in cui i ragazzi hanno potuto visionare e assistere a veri controlli effettuati con la strumentazione in dotazione alla Polizia Locale. Nel poco tempo a disposizione si è voluto passare ai ragazzi il messaggio del valore del rispetto delle regole, ribadendo loro più volte che i minorenni hanno i medesimi doveri di pieno rispetto delle norme dei “grandi” ma che hanno anche maggiori possibilità di ravvedersi, correggersi e occasioni di rientrare pienamente in comportamenti corretti. Infine è stata spiegata ai ragazzi l’importanza della piena collaborazione in fase di controlli di polizia invitandoli a guardare l’operatore di polizia locale come figura di riferimento cui rivolgersi per chiedere informazioni, delucidazioni e chiarimenti al fine di muoversi e gestirsi al meglio nel contesto in cui si trovano e vivono.