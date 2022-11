L'ex pm Giuliano Mignini amico con Amanda: "Abbiamo idee diverse sul processo. Perugia intitoli una via a Meredith" - Tuttoggi

In un'intervista al Telegraph il magistrato oggi in pensione rivela di sentirsi con l'ex studentessa americana via Whatsapp: "Ma credo ancora che la Kercher non abbia avuto giustizia"

Un pubblico ministero per amico. Amanda Knox non smette di far parlare di sé e ora al Telegraph è Giuliano Mignini a rivelare che dopo la fine del processo ha stretto amicizia con la studentessa americana che per anni ha perseguito come pubblico ministero.

Per la cronaca Mignini, oggi in pensione e che ha accettato di incontrare l’ex studentessa americana solo dopo il suo ritiro a vita privata, crede ancora che Amanda – insieme a Raffaele Sollecito scagionata dalla Corte di Cassazione nel 2015 per il delitto di Meredith Kercher – fosse presente sulla scena del crimine. Ma come ha spiegato all’Ansa, “dopo che lei aveva più volte chiesto di vedermi, da privato cittadino ho ritenuto giusto incontrare una persona che si era ritenuta vittima di pregiudizi. Ho sempre parlato con le persone e tengo a sottolineare che ho finito la carriera con il riconoscimento della massima professionalità“.