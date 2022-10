Amanda Knox e Raffaele Sollecito in visita a Gubbio 15 anni dall'omicidio Meredith - Tuttoggi

“È stato un momento molto bello – ricorda Sollecito – avevamo in programma di andare a Gubbio il giorno in cui il cadavere di Merdith venne trovato, ovviamente non sapendo cosa le fosse successo e avendo qualche ora libera. Poi i piani sono cambiati“. Quattro giorni dopo, Amanda Know e Raffaele Sollecito vennero arrestati. L’idea di andare a Gubbio in questo 2022 sarebbe stata della Knox: “Amanda mi ha chiesto ‘Perché non andiamo a Gubbio?’. È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse. Ma è stato bello per noi poter parlare di altro che non fosse il caso“. “A Gubbio ho provato emozioni contrastanti – ha poi ribadito Sollecito all’Ansa dopo che la foto è stata ripresa anche dai media italiani – sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito“.

Secondo l’Ansa sempre a giugno Amanda avrebbe anche visitato Perugia, incontrando l’avvocato Luciano Ghirga, insieme all’altro legale Carlo Dalla Vedova e all’ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli. “L’ho trovata bene, tranquilla e affettuosa” ha detto l’avvocato Ghirga. “Prima – ha aggiunto – era forse più estroversa mentre ora è molto mamma, concentrata sulla figlia Eureka“.