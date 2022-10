Le Iene a Gubbio, città ormai ci ride su ma sindaco denuncia | Biscotto "Mai stato meglio" VIDEO - Tuttoggi

Dopo aver fatto risentire i vocali incriminati, che oggi appaiono ancora più paradossali, e rivedere foto e video circolati su Whatsapp, presi direttamente dal web (i pantaloni bianchi “sporchi” sono stati pescati su reddit), la trasmissione di Italia 1 ha dato voce direttamente ad alcuni dei protagonisti del pranzo dello scorso 2 ottobre.

Si va dall’organizzatore dell’evento – che ha ribadito come “a sentirsi davvero male siano stati due fratelli, entrambi per cause non riconducibili a intossicazioni di pesce” – al ristoratore del locale del centro storico che ha accolto i commensali, che ha ridimensionato i numeri: “Ad accusare lievissimi disturbi sono state in realtà una ventina di persone non 100 e sicuramente e nessuno ha mai defecato tra i tavoli o sono mai accadute scene apocalittiche“.

Tra questi 20 commensali in difficoltà ci sarebbe stato anche “Biscotto”, citato in uno dei vocali come uno di quelli ridotti nelle peggiori condizioni. Le Iene lo hanno incontrato davanti al suo bar: “Non sono mai stato meglio – ha detto – lo stesso vale per i miei pantaloni bianchi. La verità è che ci sono stati piccoli disturbi ma niente di che. Io sono tornato a casa per andare in bagno ma dopo mezz’ora ero di nuovo al ristorante. Il resto è goliardia umbra“.

“Stiamo denunciando tutti – ha dichiarato infine il sindaco Filippo Stirati al microfono di Cordaro – La goliardia ha pur sempre un limite e faremo naturalmente tutto quello che è necessario per tutelare l’immagine di Gubbio”.