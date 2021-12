Letture ad alta voce, progetto de "L'orologio di Benedetta" - Tuttoggi

Ascoltare Imparare Socializzare è un progetto promosso dall’Associazione L’orologio di Benedetta APS, con il supporto organizzativo dell’associazione Travelogue APS

Ascoltare Imparare Socializzare è un progetto promosso dall’Associazione L’orologio di Benedetta APS, con il supporto organizzativo dell’associazione Travelogue APS, realizzato con il supporto dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Partner del progetto sono AVI Umbria Onlus, Comune di Marsciano, Comune di Todi, IC Assisi 2.

Si tratta di un laboratorio di lettura ad alta voce rivolto a bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali o adulti con disagio psichico e/o relazionale. La lettura ad alta voce come metodo per entrare in relazione, aumentare le competenze linguistiche, sviluppare la capacità di ascolto, aumentare i tempi di attesa. La lettura ad alta voce crea uno spazio definito nel quale si realizza la sospensione dell’ansia e di tutti i comportamenti ossessivo-compulsivi ad essa associati che sono causa di interruzione dell’attenzione e quindi dell’apprendimento.

Il corso prenderà avvio a gennaio 2022 e sarà organizzato in una parte teorica online che si terrà l’8 e 15 gennaio e 5 percorsi di quattro incontri pratici in presenza ciascuno, che si svolgeranno nei comuni di Marsciano, Todi, Assisi, Terni e Narni nei mesi successivi. I docenti sono il dott. Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile, responsabile Rete Clinica Autismo Azienda USL Toscana sud-est, e la dott.ssa Gabriella La Rovere, medico giornalista.

Il corso è a numero chiuso (massimo dieci partecipanti per corso) ed è rivolto a insegnanti, educatori, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, arte-terapeuti, operatori socio-sanitari e volontari. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

La partecipazione al corso è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro il 5 gennaio 2022. Le attività in presenza saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa Covid-19 in vigore.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: E-mail: info@orologiodibenedetta.it, Tel. +39 329 9525891.