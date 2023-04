Legambiente aderisce alla proposta di Azione: pulizia volontaria

Iniziative mensili che andranno ad interessare diverse zone

Legambiente Foligno ha deciso di aderire alla proposta lanciata da Azione Foligno lo scorso mese di organizzare pulizie volontarie da parte della cittadinanza a cadenza mensile.Alla proposta hanno in seguito aderito altre associazioni politiche e non e la prima uscita effettuata il 1 aprile scorso ad opera del piccolo nuovo coordinamento cittadino di volontari ha ottenuto i suoi primi sacchi di differenziato di materiale abbandonato per strade e parchi.

“Supporto ad ogni pratica ecologista”

Legambiente ha messo a disposizione anche in questa occasione la sua attrezzatura per pulire (guanti, sacchi forniti da VUS e pinze) e le sue competenze spiegando ai partecipanti come differenziare correttamente i rifiuti. Il circolo ambientalista dichiara a tal proposito che “intende aiutare e supportare ogni buona pratica ecologista e in particolare quelle volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della raccolta differenziata e dell’abbandono illegale di rifiuti in quanto ritiene che si debba agire fortemente sulla mentalità dei cittadini per spronarli ad avere comportamente più responsabili, solo in tal modo si potrà avere una città meno inquinata e minori costi a carico della collettività“.

L’invito

Legambiente estende l’invito, dunque, a tutte le associazioni cittadine, che siano anche politiche, e movimenti e a tutta la cittadinanza ad entrare a far parte di questo coordinamento di soggetti. I cittadini prendano parte in questa battaglia di salvaguardia del territorio. E’ tempo inoltre che la politica tutta si sporchi le mani e torni a dare il buon esempio.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 30 aprile, ore 11, a Largo Garibaldi, Sant’Eraclio.