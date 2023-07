Lega verso il congresso, Nicchi e Nunzi si dimettono - Tuttoggi.info

Nel mirino dei due (ex) esponenti della Lega di Terni la mancata ricandidatura di Latini ed il flop elettorale: volano gli stracci

E’ una Lega sempre più spaccata quella che si appresta al congresso regionale di fine settembre che sancirà la nomina del nuovo segretario regionale. Dopo che Virginio Caparvi si è tolto diversi sassolini dalle scarpe ed ha annunciato che non correrà per il rinnovo del suo mandato, da Terni arrivano due importanti defezioni.

A lasciare il Carroccio sono infatti il consigliere regionale Daniele Nicchi (nella foto) e l’ex coordinatore provinciale Nico Nunzi. La motivazione ufficiale sta in quello che è successo alle ultime elezioni amministrative di Terni: il colpo di mano di Fratelli d’Italia per candidarsi a sindaco del centrodestra Orlando Masselli e “scaricare” il primo cittadino uscente Leonardo Latini, la vittoria di Stefano Bandecchi e la mancata elezioni in consiglio comunale di candidati leghisti. L’impressione è che però ci siano dietro le guerre intestine umbre nel partito di Matteo Salvini. Che vedono vari fronti contrapposti: basti vedere la presentazione delle varie interrogazioni e mozioni in consiglio regionale, spesso a “gruppetti”.

Quanto a Nicchi e Nunzi, in una nota ricordano che “l’elezione a sindaco nel 2018 di Leonardo Latini ha permesso a tutto il centrodestra umbro di cominciare una straordinaria stagione di vittorie e cambiamento. Se oggi gran parte di quel lavoro è compromesso, lo si deve soprattutto a scelte inadeguate nell’ultimo anno e mezzo, da parte di chi ha avuto l’onore di guidare il partito di maggioranza relativa all’interno della coalizione”. I due ormai ex leghisti parlano di “candidature inappropriate e figlie solo di logiche personalistiche, assessori regionali che sono sempre stati un corpo estraneo al partito, prima cacciati e poi fatti rientrare in pompa magna e soprattutto di una crescente e palese distanza da chi ci aveva dato fiducia, in particolare a Terni e in provincia, riponendo in noi una concreta speranza di cambiamento. Quanto successo nel capoluogo di provincia alle ultime amministrative e che noi abbiamo in tutti modi cercato di evitare, – aggiungono – ne è la plastica rappresentazione. Una intera classe dirigente spazzata via da scelte scellerate e di spicciola convenienza. Per il nostro modo di fare politica e per il rispetto che si deve all’elettorato, l’unico segnale sarebbe dovuto essere stato l’azzeramento di tutti i vertici di partito: regionale, provinciale e comunale. E invece niente. Da qui prima la nostra scelta di rinunciare alla militanza, che è stato uno dei valori fondanti che ci ha portato a scegliere la Lega nel 2017 e oggi, la decisione di lasciare il partito condividendo quanto già fatto da tanti amici che accompagnano il nostro percorso da anni”.