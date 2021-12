Lega B, Terni partecipa a Fattore Campo | Ecco come votare - Tuttoggi

In corsa il progetto che prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale (calcetto e basket) nel quartiere di San Giovanni

Anche Terni sarà coinvolta nell’iniziativa della Lega B di calcio che, per domenica 19 dicembre, porterà mille palloni in regalo in dieci città italiane le cui squadre sono iscritte al campionato della serie BKT.

“Si tratta di un’iniziativa legata al concorso “Fattore Campo” al quale partecipa anche Terni con il progetto che prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale (calcetto e basket) nel quartiere di San Giovanni”, spiega l’assessore allo sport Elena Proietti.

Per sostenere questo progetto occorre votare on line dopo essersi registrati, durante le gare di campionato casalinghe della Ternana.

Per registrarsi e partecipare:https://bktpremia.it/partecipa.aspx#registrazione

Cento palloni in regalo a San Giovanni

Intanto proprio per pubblicizzare quest’iniziativa e far conoscere le regole di questo concorso, domenica i ragazzi di BKT saranno a San Giovanni per distribuire i cento palloni in regalo che spettano a Terni.

Fattore Campo è un progetto di responsabilità sociale realizzato da BKT Tires, Lega B e Havas Sports & Entertainment col supporto dei club della Serie BKT e delle istituzioni comunali: una sorta di campionato nel quale ogni tifoso può contribuire alla promozione del progetto selezionato per la propria città (mediante la sua partecipazione al concorso BKT premia). La 18° e la 19° giornata saranno, in questo caso, un’occasione imperdibile perché i punti maturati varranno doppio. Una grande opportunità per “fare classifica”, da cogliere in questi due importanti turni di campionato.