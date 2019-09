“Le carezze non date”, riflessioni sul lutto perinatale

Martedì 8 Ottobre, alle ore 16.30, l’associazione ABC e Famiglie ospiterà, nella sua sede di San Brizio, un nuovo seminario dal titolo “Le carezze non date”, i cui interventi, questa volta, verteranno intorno al delicato tema del lutto perinatale. Il seminario si inserirà all’interno della terza edizione dello Psicologia Umbria Festival, un insieme di eventi, patrocinati dall’ordine degli psicologi e dedicati, per l’appunto, ad argomenti riguardanti la salute mentale.

Per lutto perinatale si intende la perdita un figlio nelle fasi della gravidanza, del parto o dell’immediato post-partum, ed è un argomento difficilmente affrontato da una società che, spesso, tende a minimizzare l’esperienza considerandola un evento facilmente superabile, di importanza relativa.

La scelta della tematica nasce proprio da questo, dalla volontà di dare riconoscimento a quello che, a tutti gli effetti, è e deve essere considerato come lutto e dal desiderio di dare sostegno a tutte le figure toccate da esso.

Durante il seminario (che durerà all’incirca due ore), varie figure professionali si avvicenderanno allo scopo di dare piena voce e visibilità ai diversi aspetti dell’argomento. Si parlerà di aspettative infrante e carezze non date da parte non solo della madre ma anche del padre con la Facilitatrice e Counsellor Monica Proietti Picotti (vice-presidente dell’Associazione) e l’Infermiera e Counsellor Thomas Elena, del riconoscimento e delle fasi del lutto con il Tecnico Psicologo Pamela Anderlini, delle conseguenze sul fisico della madre e sul lavoro fisioterapico ad esso collegato con la Fisioterapista Ilaria Pinca, si intraprenderà un viaggio nell’universo dell’Arteterapia correlata all’elaborazione del lutto in un intervento esperienzale a cura dell’Educatrice e Arteterapeuta in formazione Tania Gobbato, si esplorerà l’intervento sul lutto con la tecnica dell’EMDR con la Psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Emanuela Bisogni e si concluderà il tutto con una testimonianza.

Al termine del seminario vi sarà un rinfresco.

Per poter partecipare al convegno è richiesta la prenotazione, chiamando il numero: 331.9220017 e compilando il modulo scaricabile sul sito: clicca per partecipare.

