Lavoro nel Comune Terni, 43 assunzioni a tempo indeterminato | Ecco i profili richiesti - Tuttoggi.info

43 assunzioni a tempo indeterminato nel Comune di Terni. Ecco il piano del fabbisogno del personale della Giunta Bandecchi

Con delibera n.24 del 29/06/2023. la Giunta Bandecchi ha ridefinito il fabbisgono del personale per il Comune di Terni, stabilendo che, nel 2024 e nel 2025, ci saranno 43 assunzioni a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il 2023 sono ancora attive due posizioni, che verranno reclutate nei prossimi mesi, per un costo da parte del Comune di circa 62mila euro.

Assunzioni nel Comune di Terni, la delibera

Tra l’altro, ecco cosa si legge nella delibera: “Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e del Piano delle assunzioni per l’anno 2023, nonché alla rideterminazione della conseguente dotazione organica per gli anni 2023-2025, così come contenuto nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative o finanziarie, relativamente al triennio in considerazione; Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2023-2025 negli stanziamenti previsti nell’allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge”.

Piano assunzioni, ecco le figure richieste

2023 (2 assunzioni): Un direttore generale e un dirigente.

2024 (21 assunzioni): 2 funzionari amministrativi, 2 funzionari di vigilanza, 8 istruttori amministrativi contabili; 6 istruttori di vigilanza, 2 istruttori educativi, un operatore amministrativo).

2025 (22): 2 funzionari contabili, 1 funzionario giornalista, 1 funzionario tecnico, un agronomo, 6 istruttori amministrativi/contabili, 4 istruttori di vigilanza, 1 istruttore culturale, 4 istruttori geometra, 2 operatori esperto tecnico..