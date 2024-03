Lavoro: Chiavari assume a Spoleto persona con esperienza nell'utilizzo di macchina CNC - Tuttoggi.info

L'azienda Chiavari sta cercando a spoleto una persona con esperienza nel settore del legno o del metalmeccanico, da inserire nel team specializzato nelle macchine CNC.

La Chiavari s.r.l., azienda rinomata per la sua maestria artigianale nel settore dell’arredamento di alta gamma, sta offrendo un’opportunità imperdibile a coloro che desiderano lavorare nel mondo dell’arredamento di lusso come addetti specializzati alle macchine CNC (computer numerically controlled). Situata nel cuore di Spoleto, l’azienda Chiavari si distingue per la produzione di arredi di altissima qualità, combinando esperienza, abilità artigianale e design innovativo. Grazie all’utilizzo di materiali pregiati, è nota a livello internazionale per la creazione di pezzi unici che soddisfano i gusti sofisticati dei suoi clienti più esigenti.

L’offerta di lavoro. Al momento, Chiavari è alla ricerca di un collaboratore appassionato e competente, con esperienza nel settore del legno o del metalmeccanico, che si unisca al team dedicato alle macchine CNC. Le macchine CNC sono strumenti di precisione computerizzati che consentono di realizzare con cura le varie componenti dei prodotti. Il candidato selezionato sarà coinvolto in tutte le fasi del processo produttivo, agendo come professionista nel campo dell’arredamento di lusso.

I requisiti essenziali per questa posizione includono una solida conoscenza informatica e competenze nel disegno tecnico. È fondamentale che il candidato abbia esperienza nell’esecuzione di lavori tecnici e manuali, in quanto dovrà lavorare con estrema precisione e attenzione ai particolari, seguendo istruzioni dettagliate per garantire la massima qualità del prodotto finito.

L’azienda darà preferenza ai candidati residenti a Spoleto e nelle zone circostanti, con esperienza pregressa nel settore dell’arredamento, del legno o del metalmeccanico. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae insieme a una breve presentazione personale all’indirizzo email: info@chiavari-interiors.it.