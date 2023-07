Lavoro, opportunità di apprendistato nell'ufficio acquisti presso Chiavari s.r.l. - Tuttoggi.info

Il candidato avrà l'opportunità di partecipare alla gestione degli acquisti. e imparare nuovi software gestionali dell'azienda

La Chiavari s.r.l., nota per la sua eccellenza nella produzione di arredamento di alta gamma, offre un’opportunità unica per entrare nel mondo della gestione dei processi di acquisto e implementazione software come apprendista nell’ufficio acquisti. Se sei una persona motivata, capace di buone comunicazioni e hai un’attitudine all’apprendimento di nuovi software, questa potrebbe essere la tua occasione!

Situata a Spoleto, la Chiavari (www.chiavari-interiors.it) è rinomata per i suoi arredi di alta qualità, che combina esperienza, competenza e design innovativo. Grazie all’utilizzo di materiali di prim’ordine, l’azienda è in grado di realizzare pezzi unici che rispondono ai gusti più sofisticati dei suoi clienti, ottenendo un riconoscimento internazionale.

La posizione aperta

Chiavari sta attualmente cercando una figura apprendista per l’ufficio acquisti. Il candidato avrà l’opportunità di partecipare alla gestione degli acquisti, imparare nuovi software gestionali, e prendere parte ad altre attività gestionali dell’azienda. Sarà fornita una formazione adeguata per l’implementazione del nuovo software gestionale, con un forte focus sulla collaborazione e l’apprendimento.

I requisiti

I requisiti fondamentali per questa posizione includono la residenza a Spoleto o nelle zone limitrofe, un diploma di scuola media superiore o laurea, buone capacità comunicative e una buona conoscenza del pacchetto Office. Non è richiesta un’esperienza specifica nel settore, ma l’attitudine all’apprendimento di nuovi software è essenziale.

Se sei pronto a intraprendere questa entusiasmante sfida e unirti a un team creativo e dinamico, ti invitiamo a inviare il tuo curriculum vitae insieme a una breve presentazione personale all’indirizzo email: info@chiavari-interiors.it.