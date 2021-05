Lavori sulla rete idrica a Narni Scalo, Alviano e Montecastrilli - Tuttoggi

Sono previsti, per martedì e mercoledì prossimi, lavori di manutenzione sulla rete idrica a Narni Scalo, Alviano e Montecastrilli.

Sono in programma, per il 25 e il 26 maggio prossimi, lavori di manutenzione sulla rete idrica a Narni Scalo, Alviano e Montecastrilli. Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di “contact center” ai numeri 800.093.966, da telefono fisso, e 0744.441562, da mobile.

Narni Scalo

Martedì 25 maggio, dalle 8 alle 13, il cantiere di Narni Scalo interesserà Strada San Eufizio (dal civ. 1 al 30), Collestoppione (civico. 2), Via Tiberina (dal civico 1119 al 1450), Strada di Fabbrucciano (dal civico 1 al civico 48), Strada di Morellino (dal civico 12 al civico 41), Strada Maratta Bassa (al civico 1-1A-2A-4-7- 8-9-20-488), e zone e limitrofe.

Alviano

Sempre martedì 25 maggio verranno effettuati, dalle 8,30 alle 13, lavori di manutenzione ad Alviano. Il cantiere riguarderà Piazza Padre Fedele Schiaroli 5° (limitatamente al Bar “Sepi”), Via Salvo d’Acquisto (dal civico 3 al civico 84), e zone e limitrofe.

Montecastrilli

Mercoledì 26 maggio, invece, i lavori si sposteranno a Montecastrilli, località Quadrelli. Le zone interessate, dalle 8 alle 13, saranno: Località La Casa, Via Cardinal Canali, Via Puccini, Fraz. Quardietto, Via Collicelli, Strada Provinciale 41, Via della Stazione, Via della Portella, Largo Cardinale Nicola Canali, Via S. Sebastiano, Vico Strucciolo, Voc. Bigattiera, Via Settevalli, Voc. S. Giovanni, Voc. Casanova, Via dello Scalo (dal civico 1 al civico 23), e zone limitrofe.