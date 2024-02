"Lavori in Corso", il libro sull’educazione raccontata con leggerezza e progettata a misura di tutti si trasforma in laboratori - Tuttoggi.info

Le autrici del libro propongono, a tutti gli adulti interessati all’educazione, incontri laboratoriali che si svolgeranno presso la biblioteca dei ragazzi di Foligno

FOLIGNO – Dal libro a laboratori per adulti, genitori ed educatori, il passo è breve. Così “Lavori in corso”, opera scritta da tre insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria (Tiziana Falchi, Claudia Savini e Giulia Baldaccini) si evolve.

Le autrici del libro propongono, a tutti gli adulti interessati all’educazione, incontri laboratoriali che si svolgeranno presso la biblioteca dei ragazzi di Foligno, via Gramsci, 22/piazza don Minzoni, 4.

Il libro, presentato il giorno 15 dicembre presso la biblioteca Jacobilli di Foligno e pubblicato dalla PAV Edizioni, tratta di tematiche educative. “L’educazione, infatti, è necessariamente un lavoro in corso, non si completa – spiegano le autrici – non si esaurisce ma, semplicemente, costringe a proseguire”

Nelle pagine della pubblicazione si raccontano le buone pratiche sperimentate in tanti anni di docenza, quelle che si intrecciano con la teoria e che danno senso all’agire educativo. Si parte dalla narrazione, strumento che apre all’ascolto, all’immaginazione e alla riflessione.

Il tutto all’insegna della “leggerezza” perché, in una società complessa e a volte faticosa, è necessario partire dalle esperienze che hanno funzionato per poter mettere a posto tutto il resto.

“Il ‘caschetto giallo’, strumento essenziale di sicurezza e protezione per chi lavora – spiegano le tre docenti – diventa per noi avere un tempo e un luogo per condividere, raccontare e confrontarsi sulla nostra esperienza con i più piccoli”.

I laboratori si svolgeranno nei seguenti giorni: 28 febbraio, 8 marzo, 20 marzo, 27 marzo dalle ore 17 alle ore 19. Numero massimo di partecipanti: 20. È possibile prenotarsi presso la biblioteca al numero 0742/330610.