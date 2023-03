Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Calvi dell'Umbria martedì 7 marzo - Tuttoggi

Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Calvi dell'Umbria: martedì 7 marzo dalle 8.30 alle 17.00.

Sono in programma a Calvi, per martedì 7 marzo dalle 8.30 alle 17.00, lavori di manutenzione straordinaria da parte del Consorzio dei Comuni della Media Sabina. Per questo motivo verrà interrotto il flusso idrico al serbatoio principale di approvvigionamento per la distribuzione sul territorio comunale di Calvi dell’Umbria.

Le zone interessate dal disservizio e dalla mancanza d’acqua saranno Località Santa Maria della Neve, Località San Giacomo e Località San Vito. Nelle restanti zone del territorio comunale di Calvi dell’Umbria si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con conseguente carenza d’acqua limitata ad alcune zone.