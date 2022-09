Lavori di manutenzione straordinaria, stop all'acqua a Bastia Umbra e Assisi - Tuttoggi

Interessate diverse vie del centro delle due cittò, la mappa dei lavori

Umbra Acque informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone limitrofe nei Comuni di Bastia Umbra e Assisi.

A Bastia Umbra stop dalle 21 di lunedì 19 settembre alle 6 di martedì 20 settembre in via Santa Lucia; via Niccolò Pistelli; via Ventidue Ottobre; via del Mec; via Scuola di Barbiana; via Giuseppe Toniolo; via Vittoria Nenni;via Eugenio Curiel; via Claudio Treves;via Gaetano Salvemini; via Grimau; via Don Primo Mazzolari; via Antonio Rosmini; via Leon Blum; via del Ruzante.