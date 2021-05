Lavori alla Ciabatti, così gli spostamenti dei ragazzi

Il vice sindavo Tuteri: gli interventi con l'anno scolastico in corso per non perdere i finanziamenti | Le ragioni delle scelte individuate coi dirigenti scolastici

Lavori alla scuola Ciabatti, così gli spostamenti temporanei dei ragazzi in base alle risorse disponibili. Una scelta, chiariscono il vicesindaco e assessore alla Scuola ed Edilizia scolastica Gianluca Tuteri e il prof. Luca Arcese, dirigente scolastico dell’I.C. Perugia 2, dopo aver effettuato numerosi sopralluoghi dal 2019 al 2021 nelle strutture adiacenti alla scuola, nonché incontri tra rappresentanti della scuola e tecnici del Comune, nel rispetto delle relative competenze.

“Le classi interessate alla riallocazione – spiega Tuteri – sono in tutto 18, che in base agli accordi, saranno suddivise 6 alla Scuola dell’Infanzia Santa Croce, 4 alla scuola secondaria di primo grado ‘Ugo Foscolo’, 5 presso la scuola primaria Ignazio Silone, e 3 nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Montegrillo. Sia l’Amministrazione comunale che il dirigente scolastico si sono fin da subito impegnati per trovare soluzioni che minimizzassero i disagi. Questa è, dunque, la soluzione definitiva rimodulata, che tiene conto delle esigenze delle famiglie e del quartiere, per il quale la scuola rappresentava un punto di riferimento”.

Lavori con l’anno in corso per non perdere il finanziamento

“I lavori di ristrutturazione del plesso Ciabatti – prosegue il vice sindaco – rivestono sia per l’Amministrazione che per la cittadinanza un’importanza fondamentale. L’edificio ha da troppo tempo necessità di interventi manutentivi importanti. Grazie al finanziamento di 2 milioni e 900mila euro del Ministero dell’Istruzione sarà, ora, possibile procedere alla completa ristrutturazione dell’edificio. È necessario procedere all’avio dei lavori – ha conclude Tuteri – con la fine dell’anno scolastico in corso per non perdere il finanziamento, considerando anche che la durata prevista dei lavori è di circa 2 anni”.

Nuove classi cercate già dal 2019

L’impegno dell’Amministrazione per trovare sedi provvisorie in cui svolgere le attività didattiche durante i lavori, come detto, è partita già dalla fine dell’anno 2019, quando peraltro le classi ospitate nel plesso erano 16. Dopo vari colloqui con i dirigenti scolastici coinvolti dal novembre 2019 è stato individuato, da subito, il plesso Silone di Sant’Erminio, appartenente al medesimo Istituto comprensivo, con 5 aule non utilizzate è stata avviata una interlocuzione con la scuola paritaria Santa Croce casa dei Bambini Maria Montessori di Via dell’asilo, altra importante storica istituzione scolastica cittadina.

Altri sopralluoghi effettuati nel frattempo dai tecnici non davano le conferme necessarie. Nel 2020, tuttavia, l’Amministrazione comunale ha potuto ricavare 4 nuove aule e un laboratorio presso il plesso scolastico U. Foscolo di Via Pinturicchio, in cui è possibile collocare altrettante classi.

Lavori rimandati di un anno per il Covid

Nel frattempo, a causa della crisi pandemica mondiale in atto, la quale ha avuto, come noto, un forte impatto anche sulla ripresa delle attività didattiche a settembre 2020, i lavori in entrambi i plessi citati sono stati rimandati di un anno. In quel momento, le potenziali sedi provvisorie individuate erano le seguenti:

Plesso primaria Silone di Sant’Erminio: 4/5 classi disponibili;

Plesso Santa Croce: 5 classi disponibili;

Plesso Foscolo: 4/5 classi.

Preso, dunque, atto dell’impossibilità di collocare nelle vicinanze di Porta Pesa-Monteluce le ulteriori classi, l’Amministrazione comunale ha cercato nei plessi sede di scuole statali della città: la prima scelta è andata al plesso Calvino-Cena, afferente all’Istituto comprensivo 4. Tale scelta è stata dettata sia dalla centralità della scuola, quindi dalla sua facile raggiungibilità da parte delle famiglie, sia dalla convisione del metodo didattico montessoriano: nel comprensivo, in posizione limitrofa al Cena ha infatti sede la scuola dell’infanzia statale Montessori, dalla quale provengono molti degli alunni della primaria Ciabatti.

Nel frattempo, le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021-2022 hanno smentito i timori di disaffezione alla scuola a causa dei lavori e della dislocazione delle classi, portando il numero delle classi a 18.

L’idea poi concretizzata nel programma definitivo di allocazione temporanea delle classi del Ciabatti è quella di non utilizzare gli spazi del plesso Cena e di riunire invece altre 3 aule del Ciabatti alle altre 5 della Montessori Valentini nell’edificio scolastico di Montegrillo.

Tuteri: la miglio soluzione possibile

“Un’operazione lunga e complessa – conclude il vice sindaco – che ha visto lavorare fianco a fianco Amministrazione comunale e dirigenti scolastici impegnati costantemente e tenacemente a garanzia del diritto allo studio. Seppur consapevoli degli inevitabili disagi che alcune famiglie saranno chiamate ad affrontare, ma consapevoli del fine ultimo e di interesse generale che una Pubblica amministrazione è tenuta a perseguire, che è l’innalzamento della sicurezza e della qualità dei plessi scolastici per l’intera comunità scolastica, riteniamo di aver individuato la migliore soluzione possibile”.