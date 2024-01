Lavori al viadotto, da lunedì chiude l'imbocco della Tre Valli - Tuttoggi.info

Sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione, l’installazione dei nuovi giunti di dilatazione del viadotto e il montaggio delle nuove barriere

Chiude la Tre Valli a Spoleto da lunedì 8 gennaio nel tratto di imbocco della strada statale tra Madonna di Baiano e lo svincolo per le cementerie. La chiusura del tratto, di circa 1 chilometro, è in programma fino a fine mese per consentire l’ultima fase dei lavori sul viadotto “Marroggia I”, in corso già da diversi mesi e che finora prevedeva il senso unico alternato con la presenza di un semaforo.

L’Anas, infatti, rende noto che la Ss 685 delle Tre Valli Umbre sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per 1 chilometro tra lo svincolo di Montemartano (km 69,100) e l’innesto sulla SS418 (km 70,100). Il traffico sarà deviato all’interno del centro abitato di San Giovanni di Baiano con indicazioni sul posto. Dall’Alta Marroggia sarà infatti possibile prendere la statale in direzione della Valnerina e dell’allacciamento con la Flaminia attraverso la “bretellina” del cementificio.

Il completamento di questa fase, che conclude l’intero intervento, è previsto entro il 26 gennaio.

I lavori hanno riguardato il risanamento strutturale del viadotto e l’ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza, per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro. In quest’ultima fase sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione, l’installazione dei nuovi giunti di dilatazione e il montaggio delle nuove barriere. L’intervento rientra nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale in gestione Anas in Umbria.