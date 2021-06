Lavori al Curi, Pastorelli: non demoliremo la Curva Sud

L'assessore comunale allo Sport smentisce che siano al vaglio ipotesi progettuali per un impianto senza la Curva Sud

Il nuovo Curi sarà con la Curva Sud. L’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, smentisce l’ipotesi di un’idea progettuale per il nuovo impianto senza la Sud.

“L’Amministrazione comunale – chiarisce Pastorelli – con impegno il lavoro di confronto con i partner del progetto mantenendo ben salde quelle linee guida di cui spesso si è parlato e che sono state chiaramente esposte anche in una recente conferenza stampa, organizzata con l’obiettivo di non lasciare spazio ad interpretazioni o ‘idee’ fuorvianti rispetto alla intenzioni della stessa Amministrazione comunale”.

Della situazione del Curi ha parlato giovedì in conferenza stampa anche il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, rispondendo a una domanda. Ha ricordato che ci sono interventi urgenti da fare per ciò che attiene la sicurezza. Che potrebbero anche non essere contemplati in caso di avvio del progetto per il rifacimento dell’impianto. Rispetto al quale Santopadre ha detto: “Per me il Curi è un museo del calcio. Se poi deve diventare un parco giochi”. Ricordando però come non sia l’Ac Perugia proprietaria dello stadio.