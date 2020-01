L'augurio di Liberti al "torgianese" Serse Cosmi - Tuttoggi

Tra i tanti che hanno accolto con favore il ritorno di Serse Cosmi sulla panchina del Grifo c’è anche il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti. Cosmi, infatti, risiede a Torgiano.

Liberti fa il suo “in bocca al lupo” a Serse Cosmi per il nuovo incarico: “Ho appreso la notizia con molta gioia. Serse Cosmi ha sempre dimostrato straordinarie capacità professionali e umane e negli anni in cui ha allenato il Perugia ci ha regalato grandi emozioni, portando in alto il nome dell’Umbria. Per me è un onore – conclude il sindaco – avere Cosmi come cittadino di Torgiano”.