Lascia l’auto in fiamme sulla Perugia-Ancona

Una vettura è andata completamente distrutta a causa di un incendio. Il proprietario, accortosi del fumo e delle fiamme che provenivano dal vano motore, ha lasciato l’auto lungo la strada che stava percorrendo, la Perugia-Ancona, nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda.

Quando sono arrivate le due squadre del comando di Perugia dei vigili del fuoco, provenienti una dal capoluogo e una dal distaccamento di Gaifana, la vettura era ormai completamente distrutta.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma lungo la Perugia-Ancona si è generata una lunga fila verso le Marche, perché le auto non potevano transitare per il rischio che la vettura in fiamme potesse esplodere.

Il transito è potuto riprendere regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

