L’Anmig Foligno (Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e fondazione) festeggia cento anni di vita - Tuttoggi

L’Anmig (Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e fondazione) di Foligno festeggia i cento anni dalla sua nascita.

In occasione della 100/a assemblea annuale dei soci che si terrà domenica 17 ottobre, alle 10,15, nella sede di via Piermarini, 2 a Foligno, avrà luogo il convegno “Memoria storica per non dimenticare. Significato della testimonianza”, patrocinato dal Comune di Foligno.

L’incontro prevede gli interventi, tra gli altri, di Italo Tomassoni che presenterà il libro di Alessandro Pagliacci, colonnello medico del Corpo Militare Croce Rossa Italiana, dal titolo “I Mutilati e Invalidi di Guerra a 100 anni dalla fondazione dell’A.N.M.I.G. nazionale (1917-2017) e della Sezione di Foligno (1921-2021)”, presente l’autore.

Interverrà anche Mauro Zampolini, direttore del Dipartimento di Riabilitazione USL UMBRIA2 che affronterà il tema “Le pandemie nella storia: similitudini e conseguenze” .

