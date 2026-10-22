L’amore non conosce ostacoli: matrimonio in ospedale a Perugia dopo 45 anni insieme - Tuttoggi.info

L’amore non conosce età, né ostacoli, e può trasformare anche una camera d’ospedale in un luogo di gioia e felicità. È quanto accaduto all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove una coppia, dopo 45 anni di vita insieme, ha deciso di coronare la propria storia d’amore con il matrimonio.

Protagonisti di questa emozionante storia sono Maria e Giuseppe (nomi di fantasia), rispettivamente di 74 e 79 anni, che hanno scelto di pronunciare il loro sì proprio nella camera di degenza della Medicina Interna, diretta dal professor Matteo Pirro, dove la signora Maria è ricoverata.

Una cerimonia semplice ma ricca di emozione, celebrata da due ufficiali di Stato civile del Comune di Perugia che hanno donato agli sposi una pergamena della Città, alla presenza del personale sanitario del reparto. A rendere ancora più speciale questo momento è stata la scelta degli sposi di avere come testimoni la coordinatrice infermieristica, una infermiera e due medici che quotidianamente assistono la signora Maria, diventate nel corso delle settimane un punto di riferimento e di vicinanza per la coppia.

Un momento di grande commozione, non soltanto per i due sposi, ma anche per tutti i professionisti sanitari che hanno condiviso la gioia di questo giorno speciale.

Una storia che racconta il volto più umano dell’ospedale, dove accanto alle cure e all’assistenza trovano spazio anche gli affetti, le emozioni e i momenti più importanti della vita. Perché prendersi cura di una persona significa anche accompagnarla nei suoi desideri e nei suoi momenti di felicità.