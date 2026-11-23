PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta intensificando gli sforzi per rendere gli ospedali più accoglienti per donne incinte, neomamme e bambini, con l’obiettivo di rendere l’assistenza sanitaria più comoda e soddisfacente. Lo ha annunciato oggi la Commissione nazionale per la sanità (NHC).

La commissione ha emanato una circolare sul rafforzamento dello sviluppo e della gestione di queste strutture, indicando una serie di misure volte a migliorare i servizi sanitari destinati a donne e bambini.

Secondo la circolare, gli ospedali orientati all’assistenza materna punteranno a rendere il parto più confortevole, aumentando il numero di camere singole e doppie nei reparti di maternità, offrendo cure più personalizzate e incentrate sulle esigenze delle donne e lavorando per garantire l’analgesia durante il travaglio 24 ore su 24.

Gli ospedali vengono inoltre incoraggiati a promuovere la tutela della fertilità, a migliorare l’assistenza nelle prime fasi della gravidanza, a potenziare la prevenzione e il trattamento delle anomalie congenite e a migliorare le cure d’urgenza per le donne in gravidanza e i neonati in condizioni critiche.

Le strutture ospedaliere cercheranno anche di rendere gli ambienti più accoglienti per i bambini e di ampliare i servizi che facilitano l’accesso alle cure, tra cui percorsi ambulatoriali in un’unica sede, prestazioni su appuntamento e reparti pensati per accogliere le famiglie.

Agli ospedali viene inoltre chiesto di gestire meglio le risorse sanitarie durante i picchi stagionali delle malattie respiratorie tra i bambini.

La circolare sollecita anche maggiori interventi per la salute di bambini e adolescenti, dalla gestione del peso alla tutela della vista, dalla salute mentale e ossea a quella orale. Gli ospedali dovranno potenziare le specialità mediche in questi ambiti e sperimentare nuove modalità di erogazione delle cure, si legge.

Le misure arrivano in un momento in cui la Cina sta rafforzando il proprio sistema di sostegno alla natalità e promuovendo una società che favorisca le nascite. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, nel 2025 il Paese ha registrato 7,92 milioni di nascite, 1,62 milioni in meno rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2025, in Cina vivevano 212,76 milioni di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni.

La creazione di una “società favorevole alla natalità” è tra le priorità del 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030). Il documento prevede incentivi alle nascite e misure per ridurre i costi del parto, della cura dei figli e dell’istruzione.

La Cina ha inoltre ampliato i servizi destinati alle future madri. A settembre, il presidente della NHC Lei Haichao ha dichiarato in conferenza stampa che sono stati istituiti 12.562 ambulatori per l’assistenza nella fase iniziale della gravidanza, che coprono quasi tutte le contee e offrono consulenze e altri servizi alle donne all’inizio della gestazione.

Sul fronte degli incentivi, nel 2025 la Cina ha introdotto un programma nazionale di sussidi per la cura dei figli, che prevede un contributo annuo esente da imposte di 3.600 yuan (circa 531 dollari) per ogni bambino di età inferiore ai tre anni.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –