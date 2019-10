La visita lampo di Conte in Curia a Perugia

Come anticipato da Tuttoggi.info, al termine dell’incontro con gli imprenditori chiamati al teatro di Solomeo da Brunello Cucinelli il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Vescovado a Perugia, per un colloquio con il cardinale Gualtiero Bassetti.

Un colloqui di circa 45 minuti, nel corso del quale Conte ha discusso con il presidente della Conferenza episcopale italiana diversi temi di carattere sociale, in particolare le politiche di sostegno alle fasce più deboli, come le famiglie numerose, in difficoltà a causa della crisi e della mancanza di lavoro, i giovani, le persone affette da disabilità e gli anziani. Temi – si ricorda dalla Curia – anche al centro della prossima legge di bilancio.

Un incontro che fonti la stessa Curia in una nota definisce “molto cordiale“.

