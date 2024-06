"La vicina di Zeffirelli" conquista l'Umbria - Tuttoggi.info

Gaia Zucchi a Terni per presentare il suo Best Seller "La vicina di Zeffirelli", appuntamento a Terni il 20 giugno

La Vicina di Zeffirelli, il best seller dell’attrice e scrittrice Gaia Zucchi, fa tappa a Terni e, più precisamente, al Mintaka Studio di Matilda e Rocco Trabalza in via del Plebiscito 5/7, dove verrà presentato giovedì 20 giugno alle 18.00.A dialogare con l’Autrice ci saranno lo scrittore Niky Marcelli e l’impreditore della moda Gianluca Munzi.

La Vicina di Zeffirelli è un libro “irriverente” e dall’animo ribelle proprio come la sua autrice che, per la prima volta, si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità.

È un susseguirsi di storie di sogni infranti ed esauditi, fughe dalla normalità per inseguire le gioie più immense e nascoste. Ma anche segreti e aneddoti di una vita al di sopra delle righe, vissuta con delicatezza. Un racconto che gira intorno alla grande amicizia con il grande regista fiorentino, per oltre quindici anni suo vicino di casa, mentore e fonte d’ispirazione.

«Gironzolo nel parco della mia nuova villa e vedo un signore, con delle cesoie, tagliare delle porzioni di siepi». Ci racconta la Zucchi. «Lo riconosco immediatamente. Due occhi blu potentissimi. Inizio a sognare, sarebbe meraviglioso mi dirigesse in una trentina di pellicole. Ha avuto una grande fortuna nel conoscermi».

Questo il ricordo del primo incontro col famoso regista, che è sfociato, all’inizio, in un gustosissimo equivoco che Gaia ci narra nelle sue pagine che non sveleremo per non rovinare la sorpresa al lettore.

«Ringrazio l’Umbria per l’affetto che mi dimostra». Ha detto Gaia. «È una cosa che mi tocca nel più profondo del cuore».

Non solo cinema e letteratura per Gaia Zucchi, che ha appena fondato l’associazione Polissena c’è – Mai più dimenticate, contro ogni genere di violenza e di abuso.

Alla presentazione farà seguito un cocktail offerto da Gianluca Munzi presso la prestigiosa sartoria Il Conte di via Roma 78.

.



















Luogo: MINTAKA STUDIO, VIA PLEBISCITO , TERNI, 5/7