La Traviata lunedì al San Domenico di Foligno - Tuttoggi.info

Il canto lirico, riconosciuto patrimonio dell’umanità, torna protagonista nei teatri umbri grazie all’impegno dell’Associazione Grande Lirica Umbria, presieduta e coordinata da Marco Cetra (baritono) una tra le figure del panorama musicale e corale umbro.

Lunedì 16 marzo alle ore 20.00, presso l’Auditorium San Domenico di Foligno, andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi, proposta in versione completa in tre atti, in forma semi-scenica, della durata complessiva di circa due ore. L’evento è patrocinato dal Comune di Foligno, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione verso la promozione della cultura musicale.

Composta nel 1853, La Traviata è tratta dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, ispirato a una storia vera. La protagonista, Violetta Valéry, interpretata da Noemi Umani -vincitrice del primo Premio della 71ma edizione del concorso “Comunità Europea” del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto – è uno dei personaggi femminili più moderni e intensi dell’intero repertorio operistico: una donna libera, fragile e coraggiosa al tempo stesso, simbolo di un amore capace di sacrificio assoluto. Alla sua prima rappresentazione al Teatro La Fenice di Venezia, l’opera fu inizialmente accolta con freddezza per i contenuti un po’ arditi per l’epoca, ma nel giro di un anno conquistò i teatri di tutta Europa, diventando uno dei titoli più rappresentati al mondo.

Celeberrime le sue arie, veri capolavori di scrittura musicale e drammatica: dal brindisi “Libiamo ne’ lieti calici”, tra i brani più noti dell’intero repertorio lirico, alla virtuosistica “Sempre libera”, fino al toccante “Addio del passato”, momento di struggente intensità emotiva. Verdi, con questa partitura, scelse un’ambientazione contemporanea per l’epoca, rompendo con la tradizione dei soggetti storici e portando in scena un dramma borghese di bruciante attualità sociale.

L’esecuzione sarà affidata all’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, composta da 30 elementi, insieme ai 40 componenti del Coro dell’Umbria, per un totale di 70 artisti coinvolti in questa prestigiosa produzione.

Sul podio il Maestro Mario Mencagli, già violinista e direttore del Teatro Goldoni di Livorno fino al 2025, che vanta all’attivo circa cento rappresentazioni operistiche con 25 titoli diversi. Musicista di grande esperienza e sensibilità, Mencagli è attualmente impegnato anche in veste di voce narrante nello spettacolo di divulgazione dell’opera lirica Sillabe di… lirica, progetto dedicato ad avvicinare il grande pubblico al repertorio operistico.

L’iniziativa conferma la volontà dell’Associazione Grande Lirica Umbria di riportare il grande repertorio nei teatri del territorio, offrendo produzioni di alta qualità artistica e valorizzando al contempo le eccellenze musicali italiane. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano vivere l’emozione senza tempo del melodramma verdiano, in un’opera che, a oltre 170 anni dalla sua nascita, continua a parlare al cuore del pubblico con straordinaria attualità.



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