La straordinaria “Casa dipinta” di Brian O’Doherty passa in comodato d’uso al Comune di Todi

E’ stato sottoscritto questa mattina, il contratto con il quale Brian O’Doherty e Barbara Novak hanno concesso in comodato al Comune di Todi ed alla nostra Città la “Casa Dipinta”.

La sottoscrizione, per conto dei proprietari, è stata fatta da George Tatge, grandissimo fotografo e tuderte di adozione, che ha tanto lavorato per raggiungere questo obiettivo.

La casa, di origine ottocentesca, venne acquistata nel 1975 proprio dall’artista irlandese e dalla moglie, che hanno scelto la nostra Città, per le proprie vacanze e per godere del loro tempo libero, immersi nella natura e nel verde della nostra Regione.

Ed è stato quasi come per miracolo che, immerso nella magica atmosfera di Todi, due anni dopo, nel 1977, Brian, anche per esaudire i desideri di sua moglie Barbara, ha cominciato a dipingere la casa, trasformandola in una straordinaria opera d’arte complessiva.

La “Casa Dipinta”, negli anni è diventata un unicum mondiale, con tutte le pareti affrescate con opere dell’artista e con la riproduzione dell’antico alfabeto Ogham, usato in Irlanda fino al VII secolo.

Il luogo, non solo fisico, dove l’amore dei coniugi O’Doherty e la loro passione per Todi e per l’arte ha trovato la massima espressione.

Per molti anni, la “Casa Dipinta” è stata aperta alle visite di pubblico e turisti solo grazie alla buona volontà di due straordinarie guide tuderti, Elisa Picchiotti e Luca Antonini, e di eroici progfessoriu del nostro Liceo.

Da oggi, con il contratto di comodato a favore del Comune di Todi, sarà possibile inserire la “Casa Dipinta” nel circuito degli spazi museali cittadini e mettere a disposizione di tutti questo immenso patrimonio artistico.

Il Sindaco, a nome della intera città, ha inteso ringraziare Brian O’Doherty e Barbara Novak per questo grandissimo regalo e per la opportunità che hanno voluto dare alla nostra città, contribuendo con la loro generosità alla crescita culturale di Todi, sempre più “Città dell’Arte Contemporanea”.

Stampa