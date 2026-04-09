La Sir sbanca Piacenza (3-1) e si porta sul 2-0 | Domenica può prendersi la finale - Tuttoggi.info

La Sir viola il PalaBanca Sport di Piacenza e si porta sul 2-0 nella serie della semifinale Scudetto. Grande prova dei Block Devils, che domenica al PalaBarton possono prendersi la finale.

Nel primo set parte subito forte la Sir, che trova il break e allunga con l’ace di Plotnytskyi (7-4). Dall’altra parte risponde Simon (6-7). Sorpasso dei padroni di casa con Comparoni (9-8). Russo (primo tempo) e Crosato (muro su Simon) spingono avanti i Block Devils, che trovano il +5 (18-13) sull’attacco di Plotnytskyi. Ben Tara spinge avanti Perugia, che sull’attacco di Semeniuk si prende il primo set 25-18.

Pronta reazione di Piacenza, che si porta avanti 4-0, costringendo Lorenzetti a richiamare i suoi. Bovolenta non si ferma e i padroni di casa vanno sul 6-0. I Block Devils provano ad accorciare, ma Simon e Gutierrez (grande ace per lui) mantengono il margine per Piacenza. Russo e Plotnytskyi (altro muro) consentono alla Sir di rifarsi sotto. L’ucraino efficace anche a muro, Perugia a -1. Picenza arriva però a giocarsi tre palle set e trova il pari sull’errore al servizio di Ben Tara (25-23).

Equilibrio nel terzo set, con Ben Tara che sale in cattedra che porta Perugia sul +3 (9-6). Vantaggio che i Block Devils mantengono, anche se non riescono a togliersi di dosso il fiato di Perugia. Ancora Ben Tara per il +6 Sir (18-12). Semeniuk apre il muro di Piacenza (22-16). I padroni di casa provano però a riaprire il set, punto a punto. L’errore di Loreti in palleggio regala 4 punti-set alla Sir. E sull’attacco di Ben Tara Perugia vince 25-20 e si porta sul 2-1.

Nel quarto set Piacenza prova a scappare con il doppio servizio vincente di Bovolenta. Dall’altra parte grande giocata di Giannelli. Il tocco a rete di Piacenza pizzicato dal check porta al 5 pari. Simon porta Piacenza sul +3 (10-7) e Lorenzetti chiama i suoi. Giannelli ancora strepitoso per Russo, poi l’ace di Plotnytskyi per il 10-10. Simon chiude la porta a Plotnytskyi (13-11). La Sir resta attaccata e a muro trova il 16 pari. Piacenza prova ancora a scappare, ma nel finale la Sir allunga e si prende il set e la partita 25-20.

Tabellino

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Scai Perugia 1-3

16-25, 25-23, 20-25, 20-25

(foto Benda per Sir Volley)