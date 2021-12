La Sir al piccolo trotto si sbarazza di Vibo 3-0

I Block Devils, pur con tanti errori al servizio, si prendono 3 punti come da pronostico e proseguono la corsa in Superlega

Una Sir al piccolo trotto, con tanti errori dai 9 metri, supera 3-0 Vibo e prosegue la sua corsa in Superlega.

In avvio Perugia trova subito il brack, ma non l’allungo. Che arriva però sul turno in battuta di Anderson, che vale il 13-7. Un vantaggio che la Sir amministra fino al 25-21 finale.

I Block Devils non trovano la misura del servizio, micidiale in tante altre occasioni. Vibo prova allora a mettere la testa avanti. Il sorpasso di Perugia arriva sul 10-9 ed è firmato Rychclicki. Che poi mette a segno il primo ace e sul turno in battuta segna un solco a favore della Sir. Gli ospiti provano a rifarsi sotto, approfittando anche di qualche errore di troppo dei Block Devils con Travica in regia. Vibo ferma la sua rimonta sbagliando la palla del -1 e un errore al servizio di Borges dà il secondo set a Perugia (25-22).

Nel terzo set l’equilibrio iniziale si rompe sul turno in battuta di Solè, che piazza anche un ace e porta Perugia sull’8-5. Anche perché Perugia ha alzato il muro e Vibo fatica a mettere palloni a terra.

Si rivedono anche gli ace con Plotnytskyi e Rychlicki. Vibo allora sparisce e Perugia si prende in carrozza anche il terzo set e i 3 punti.

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0

25-21; 25-22; 25-13