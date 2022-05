"La sanità orvietana continua a peggiorare": Cgil all'attacco - Tuttoggi

La Cgil evidenzia le criticità della sanità orvietana: sotto la lente liste d'attesa lunghissime, visite non prenotabili, reparti in sofferenza, e non solo.

Sanità orvietana in crisi: liste d’attesa per interventi chirurgici lunghissime, visite non prenotabili, reparti in sofferenza, Pronto Soccorso carente di personale medico ed infermieristico.

A denunciare tutto ciò la Cgil di Orvieto, preoccupata anche del fatto che “il 30 giugno scadranno i contratti del personale assunto per l’emergenza Covid”; “la Usl Umbria 2, infatti, non garantisce il rinnovo”.